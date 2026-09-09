У Кременчуці ветерани війни зможуть безоплатно отримати послугу довготривалого догляду за державний кошт. Місцевий обласний клінічний шпиталь уклав контракт у межах програми МОЗ та НСЗУ.

Ринок житла у Полтаві останнім часом змінився, але для ветеранів війни в області з'явилася не менш важлива новина: у Кременчуці безоплатно надаватимуть послугу довготривалого догляду за державний кошт.

Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни увійшов до переліку закладів, які надаватимуть таку допомогу в межах програми Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України. Заклад уже уклав відповідний контракт, про що повідомили на фейсбук-сторінці медзакладу, інформує «Кременчуцький Телеграф».

Послуга призначена для людей, які після поранення, важкої травми чи хвороби потребують тривалої допомоги в повсякденному житті. Ідеться насамперед про випадки, коли реабілітація не може повністю відновити втрачені функції організму. Такий догляд може знадобитися на кілька місяців або навіть років, а в окремих випадках — постійно.

Хто може отримати довготривалий догляд

Послугу надають відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Отримати її можуть дві категорії громадян:

учасники бойових дій, визначені пунктами 19–25 частини першої статті 6 закону;

люди з інвалідністю внаслідок війни, визначені пунктами 11–16 частини другої статті 7 закону.

Як отримати послугу та куди звертатися

Шпиталь розташований у Кременчуці за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 23/1. Додаткову інформацію щодо оформлення та отримання послуги можна дізнатися за телефоном +38 (096) 183-18-50.

Загалом по Україні законтрактували дев'ять медичних закладів, які надаватимуть довготривалий догляд за державний кошт. Окрім Кременчука, послуга доступна в закладах Луцька, Києва, а також у Хмельницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Черкаській та Рівненській областях.

Нагадаємо, до кінця року в Кременчуці також планують відкрити ветеранський простір.

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