У Сумській області розпочали прийом заявок на одноразову грошову допомогу для підготовки до опалювального сезону 2026/27 року. Вразливі категорії населення з 41 прифронтової громади зможуть отримати по 19 400 гривень.

Грошова допомога у Сумській області для вразливих категорій розширилася: з 8 вересня почали приймати заяви на нову одноразову виплату до опалювального сезону 2026/27 року. Мешканці прифронтових громад регіону можуть отримати по 19 400 гривень на підготовку до зими.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області, пише The Sumy Post. Виплата призначена для вразливих категорій населення та родин, які проживають у 41 громаді регіону.

Хто має право на виплату 19 400 гривень

Одноразову допомогу можуть оформити сім категорій отримувачів:

отримувачі субсидій на пічне паливо, скраплений газ та комунальні послуги;

отримувачі допомоги при народженні дитини;

люди з інвалідністю та сім'ї, у яких виховуються діти з інвалідністю;

багатодітні родини, а також одинокі матері та батьки;

одинокі непрацездатні пенсіонери;

сім'ї внутрішньо переміщених осіб;

дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та патронатні вихователі.

Які громади потрапили до переліку

До переліку прифронтових громад, на які поширюється програма, увійшли 41 громада. Зокрема: Бездрицька, Березівська, Білопільська, Боромлянська, Бочечківська, Буринська, Великописарівська, Верхньосироватська, Вільшанська, Ворожбянська, Глухівська, Дубов'язівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Кириківська, Краснопільська, Кролевецька, Лебединська, Миколаївська селищна, Миколаївська сільська, Миропільська, Недригайлівська, Нижньосироватська, Новослобідська, Охтирська, Путивльська, Річківська, Садівська, Свеська, Середино-Будська, Степанівська, Сумська, Тростянецька, Хотінська, Хутір-Михайлівська, Чернеччинська, Чупахівська, Шалигинська, Шосткинська, Юнаківська та Ямпільська.

Які документи потрібно підготувати

Для оформлення виплати необхідно зібрати:

паспорти й податкові номери всіх членів домогосподарства;

документ, що підтверджує місце проживання, або довідку ВПО;

посвідчення про пільги — за наявності.

Як і де оформити виплату

Заяви приймають до 30 жовтня. Подати документи можна офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України, Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в органах місцевого самоврядування.

Виплату здійснюватимуть на банківський рахунок отримувача або готівкою через «Укрпошту». Гроші надійдуть одноразово — для закупівлі палива та інших витрат, пов'язаних з підготовкою житла до холодів.

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