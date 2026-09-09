Грошова допомога для ВПО в Харківській області від міжнародних організацій у 2026 році зазнала змін: з квітня УВКБ ООН замість багатоцільової програми (MPCA) запровадило підхід «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП). Критерії відбору переглянули.

Хто і скільки може отримати

Евакуйованим із небезпечних громад або окупованих територій призначена програма ГДП 2 — 12 300 гривень на особу, одноразово, на 3 місяці. Зареєструватися треба протягом 45 днів після виїзду.

Стільки ж — 12 300 гривень на особу — дають постраждалим від обстрілів (ГДП 3). Мешканцям прифронтових районів у межах 0–50 км від фронту чи кордону передбачено ГДП 1: 10 800 гривень на особу на 6 місяців, одним платежем. Цей вид допомоги наразі не пріоритетний.

Найбільш вразливим ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і не можуть отримати державну допомогу на проживання, призначена ГДП 4: 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 гривень на місяць на дитину або особу з інвалідністю. Її дають лише за направленням.

Тим, хто повернувся додому протягом 12 місяців, безперервно прожив на місці щонайменше 3 місяці та має високу вразливість, виплачують 3 600 гривень на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 гривень одним платежем.

Як оформити допомогу

Грошова допомога для ВПО в Харківській області оформлюється через центри реєстрації, де переселенці проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН. Записатися можна онлайн на сайті r2p.org.ua. Потрібні документи: податковий номер, паспорт, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого рахунку, свідоцтва про народження дітей і документи про опікунство.

Пряму реєстрацію через центри для ГДП 4 не проводять — допомогу надають лише за направленням після оцінки потреб домогосподарства.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога 12 300 гривень у Харківській області: хто та як може отримати виплату.

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