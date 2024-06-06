Уламки російських ракет, що використовувались ворогом під час останніх обстрілів, свідчать про те, що вони були виготовлені у 2024 році.

Експерти розповіли, якими ракетами окупанти наразі завдають ударів по території України.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що противнику потрібен проміжок часу для накопичення запасу ракет та поновлення атак.

Військовий експерт Петро Черник розповів, якими ракетами окупанти атакують Україну.

Стратегічні неядерні ракети, такі як Х-47М2 «Кинджал» - це найсерйозніша російська гіперзвукова ракета, з дальністю ураження до 3000 км та зі швидкістю більше 14 700 км/год.

Наступний клас — Х-101 і Х-555 - далекобійні ракети.

Для ударів по Україні ворог застосовує ракети морського базування 3М14 «Калібр».

Балістична ракета комплексу 9К720 у комплектації 9М728, йдеться про крилату ракету до комплексу «Іскандер»,

Вкрай небезпечними є ракети П-800 «Онікс», за допомогою них можна завдавати ударів із пускової установки «Бастіон» на відстань до 800 кілометрів, швидкість від 2800 до 3200 км/год.

Ворог часто застосовував аеробалістичну чи квазі-крилату ракету із дальністю завдавання ударів до 600 кілометрів

Старі радянські ракети 70-х років розробки - для «Точки-У».

Ворожа армія активно використовує зенітно-ракетні комплекси С-300 для обстрілу прифронтових українських регіонів.

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