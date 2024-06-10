В українській столиці стався серйозний інцидент – в одному з рійонів стався підрив гранати

Як розповіли київські поліцейські, повідомлення про вибух надійшло до них близько 22.00 9 червня.

З’ясувалося, що у Шевченківському районі місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув в бік фасаду багатоповерхового будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.

«Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка», - повідомили в поліції про наслідки.

Жінці надали медичну допомогу, зараз її життю нічого не загрожує.

Той, хто жбурнув гранату з місця вибуху втік, але поліція встановила его особу. Тепер з ним спілкуються слідчі, які встановлюють мотиви його вчинку, а також походження боєприпасу.

Нагадаємо, щра ніше стало відомо, що 73-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці.

Мова йде про киянина, у якого стався конфлікт з волонтеркою і дружиною військового.

Останні новини України:

В центрі Києва чоловік вдарив співробітника ТЦК: що відомо на даний момент.

"Пташка" з "Азовсталі" емоційно звернулася до чоловіків: стосується мобілізації.

Володар "Золотого хреста" сказав ухилянтам, що на них чекає: "Або ти сам підеш, або...".