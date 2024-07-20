Експерт прокоментував інформацію про те, що росіяни на фронті , зокрема на Харківському напрямку, посилили наступ.

Військовий аналітик, директор New Geopolitics Research Михайло Самусь прокоментував цю інформацію в інтерв'ю Ukrlife.

"Я не скажу, що вони активізувалися. Наступ Росії йде і триває з жовтня минулого року з різними акцентами, з різними можливостями на різних напрямках з тактикою, яку вони почали ще в травні щодо розтягування наших ресурсів та резервів, у тому числі спроби на Харківському та на Сумському напрямі, спроби проведення ІПСО з приводу Білорусі, в принципі, нічого нового", - повідомив військовий аналітик.

Також Самусь додав, що інтенсивність справді зашкалює: зараз йде близько 150 бойових зіткнень на добу.

Щоб було зрозуміло, експері навів приклад, коли були бахмутські події чи Авдіївка – там було близько 100, зараз інтенсивність більша.

Причому тримається, каже військовий експерт, вже кілька місяців така інтенсивність, і це пояснюється тим, що Росія настає не на одному напрямі, як було у випадку з Бахмутом чи Авдіївкою, де було видно напрям головного удару та були ще якісь допоміжні.

Зараз буквально щотижня у Росії новий головний напрямок удару - це, звичайно ж, пояснюється тим, що збройні сили України обороняються дуже мужньо і якісно, ​​і Росії не вдається прорвати фронт.

Вони намагаються на одному напрямку, є якісь, наприклад, просування, але далі стопориться все.

Самусь повідомив, що якщо подивитися на події за останні тижні, то вони постійно намагаються наступати скрізь, переносячи акценти з одного напрямку на інший – це пояснюється тим, що їм не вдається десь досягти успіху та починати розвивати цей успіх, тому їм доводиться постійно переносити зусилля на різних напрямках.

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