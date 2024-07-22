Російські військові здійснили нову атаку на українську столицю, пише Politeka.net.
Для цього удару ворог використав не тільки ракети і дрони-камікадзе, а й безпілотник невстановленого типу.
В Мережі вже з'явилися перші зображення уламків цього дрона. Зокрема відомо, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів.
За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ці висоти, 20-30 м є проблематичними для радіолокаційних станцій, щоб фіксувати та супроводжувати такі об'єкти.
Коментуючи наміри ворога, Коваленко в ефірі телеканалу "Еспресо" зазначив, що якщо це розвідувальний БПЛА, то висота для нього невелика, розвідувальний БПЛА - це 4-6 км.
"Тобто, щоб можна було проводити розвідувальну діяльність на великих відстанях з урахуванням висоти", - пояснив Коваленко.
Дрон «невстановленого типу», яким ворог здійснив нову атку, на думку Коваленка може бути ударним. Однак інформація, що у нього була бойова частина, наразі відсутня.
Отже, за словами експерта, це може бути БПЛА, який у перспективі може використовуватись, як такий собі повітряний міні-РЕБ - комплекс радіоелектронної боротьби для того.
«Щоб придушувати вже наші системи для супроводження рою Shahed-136 і щоб придушувати системи при підльоті цих роїв до, наприклад, розміщення наших засобів протиповітряної оборони», - пояснив експерт.
Фото: Defense Express
За непдтвердженими даними, у БПЛА невстановленого типу можливий розмах крила у понад чотири метри, оперення на балках, штовхаючий гвинт та фюзеляж квадратного профілю.
Уламки невідомого дрона продовжують досліджувати спеціалісти.
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