Російські загарбники атакували українську столицю дроном «невстановленого типу» - відомий військовий експерт розповів, якими можуть бути його головні функції.

Російські військові здійснили нову атаку на українську столицю, пише Politeka.net.

Для цього удару ворог використав не тільки ракети і дрони-камікадзе, а й безпілотник невстановленого типу.

В Мережі вже з'явилися перші зображення уламків цього дрона. Зокрема відомо, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ці висоти, 20-30 м є проблематичними для радіолокаційних станцій, щоб фіксувати та супроводжувати такі об'єкти.

Коментуючи наміри ворога, Коваленко в ефірі телеканалу "Еспресо" зазначив, що якщо це розвідувальний БПЛА, то висота для нього невелика, розвідувальний БПЛА - це 4-6 км.

"Тобто, щоб можна було проводити розвідувальну діяльність на великих відстанях з урахуванням висоти", - пояснив Коваленко.

Дрон «невстановленого типу», яким ворог здійснив нову атку, на думку Коваленка може бути ударним. Однак інформація, що у нього була бойова частина, наразі відсутня.

Отже, за словами експерта, це може бути БПЛА, який у перспективі може використовуватись, як такий собі повітряний міні-РЕБ - комплекс радіоелектронної боротьби для того.

«Щоб придушувати вже наші системи для супроводження рою Shahed-136 і щоб придушувати системи при підльоті цих роїв до, наприклад, розміщення наших засобів протиповітряної оборони», - пояснив експерт.

Фото: Defense Express

За непдтвердженими даними, у БПЛА невстановленого типу можливий розмах крила у понад чотири метри, оперення на балках, штовхаючий гвинт та фюзеляж квадратного профілю.

Уламки невідомого дрона продовжують досліджувати спеціалісти.

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