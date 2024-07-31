Жорстокий наступ на Часів Яр російська армія розпочала ще навесні – відтоді з міста евакуювали майже всіх місцевих, а росіяни продовжують рівняти з землею будинок за будинком, район за районом.

Росіяни продовжують наступ і, зокрема, підступають до стратегічного маршруту постачання ЗСУ.

Мова йде про Покровськ Донецької області - важливий маршрут постачання інших українських форпостів, таких як Часів Яр та Костянтинівка.

Що прямо зараз відбувається на передовій і чи є загроза оточення Часового Яру

Росіяни мали план взяти Часів Яр в облогу з флангів. Про це розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

«Ворог мав плани взяти Часів Яр в облогу з флангів під вогневий контроль, але ці плани йому не вдалися. Росіяни були вимушені штурмувати місто в лоб», - повідомив Калашніков.

За словами військовослужбовця, сьогодні ворог продовжує спроби реалізувати цей задум.

"Але говорити, що він може оточити Часів Яр з флангів та взяти його в полу кільце, не відповідає дійсності", - запевнив Калашніков.

При цьому ситуація на північному фланзі Часового Яру біля Калинівки є напруженою.

Зокрема, найслабкішим місцем в українській обороні є ділянка, де канал Сіверський Донець уходить під землю. Тож ворог не перший тиждень зосереджує свої зусилля саме тут, намагаючись атакувати. Тривають важкі бої.

Крім того, жорстокі бої тривають на підступах до Торецька, у Залізному та Північному.

Ворог намагається прорватися у Торецьк, використовуючи щільну забудову цих населених пунктів для приховування і закріплення.

Додамо, що частини міста Торецьк вже не існує - росіяни знищують цілі будинки і вулиці.

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