Росіяни продовжують наступ і, зокрема, підступають до стратегічного маршруту постачання ЗСУ.
Мова йде про Покровськ Донецької області - важливий маршрут постачання інших українських форпостів, таких як Часів Яр та Костянтинівка.
Що прямо зараз відбувається на передовій і чи є загроза оточення Часового Яру
Росіяни мали план взяти Часів Яр в облогу з флангів. Про це розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.
«Ворог мав плани взяти Часів Яр в облогу з флангів під вогневий контроль, але ці плани йому не вдалися. Росіяни були вимушені штурмувати місто в лоб», - повідомив Калашніков.
За словами військовослужбовця, сьогодні ворог продовжує спроби реалізувати цей задум.
"Але говорити, що він може оточити Часів Яр з флангів та взяти його в полу кільце, не відповідає дійсності", - запевнив Калашніков.
При цьому ситуація на північному фланзі Часового Яру біля Калинівки є напруженою.
Зокрема, найслабкішим місцем в українській обороні є ділянка, де канал Сіверський Донець уходить під землю. Тож ворог не перший тиждень зосереджує свої зусилля саме тут, намагаючись атакувати. Тривають важкі бої.
Крім того, жорстокі бої тривають на підступах до Торецька, у Залізному та Північному.
Ворог намагається прорватися у Торецьк, використовуючи щільну забудову цих населених пунктів для приховування і закріплення.
Додамо, що частини міста Торецьк вже не існує - росіяни знищують цілі будинки і вулиці.
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