Російські загарбники просуваються – у ЗСУ повідомили, яка зараз ситуація під Торецьком та Часовим Яром і чи є причини для паніки.

Ситуація на фронті важка, під Часовим Яром противник не припиняє активних спроб перейти канал.

Про це повідомив політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Російським окупантам, за його словами, не вдалося обійти ЗСУ з флагныв, тому для них залишився найгірший варіант - лізти «в лоб» у межі міста, що обернеться для них божевільними втратами.

«Полізли. З усього, що змогли вигадати – лізти малими групами, але дуже активно і скрізь. Подолати канал технікою неможливо, тобто лізе піхота. Штурмові групи працюють парами, у групі від двох до чотирьох пар», - розповів Сазонов про тактику ворога, додавши, що їм вдалося досягти деяких результатів.

За словами військовослужбовця, групи ворога у різних місцях під ударами прориваються через канал – когось «мінусують», але декому вдається закріпитися.

«Туди одразу кидають підкріплення, щоб розширити плацдарм, зміцнити його та зробити робочий маршрут на наш бік. Але й ми по цій «плямі» починаємо працювати активно. Тож на нашому боці каналу стабільний та небезпечний плацдарм зробити у них поки що не вийшло. Спроби прорватися продовжуються, по нашим опорним активно працює їх арта, міномети та дрони», - повідомив Сазонов про ситуацію.

Щодо Торецька – на жаль, у ворога є просування.

Боєць ЗСУ повідомив, що там немає чіткої лінії перешкод у вигляді каналу, навколишні селища фактично межують із містом. Бої йдуть поруч, але одразу у двох місцях противник підійшов дуже близько до міста.

Українські захисники тримають позиції, бої точаться уже в забудові навколо Торецька. Крім того, росіяни постійно б'ють по місту авіацією та артилерією. Сазонов підкреслив, що найближчим часом доведеться говорити про оборону самого міста або про вуличні бої в Торецьку.

"Знаю, новини погані, але який сенс їх приховувати?", - пояснив Сазонов.

Військовослужбовець повідомив, що у росіян поки що є перевага в небі, б'ють КАБА і ракетами, а також в артилерії, і піхоті. Окупанти хочуть за будь-яку ціну вийти на адмінкордон Донецької області.

"Як і попереджав, добрих новин на ранок понеділка немає, але й причин для паніки також немає. Фронт ніде не прорвано...", - повідомив військовослужбовець.

За словами Сазонова, «з такими темпами просування бої за Торецьк та Часів Яр затягнуться до зими, а мрії окупувати всю Донеччину затягнуться мохом».

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