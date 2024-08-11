З появою винищувачів F-16 на передовій Путін має безліч причин для занепокоєння.

Після більш як двох років російської військової агресії Україна перейшла у наступ.

Українські військові перетнули кордон із Росією у Курську.

Після атаки на прикордонні патрулі в Миколаєво-Дар'їні та Олешні українські війська швидко зайняли 350 квадратних кілометрів російської території та взяли в полон десятки росіян.

Наступальні операції України у Курську не показують жодних ознак уповільнення.

Незважаючи на радіомовчання Києва, цілком очевидно, що наступ на Курську сприяє досягненню трьох ключових українських цілей.

Перша – відволікання російських сил від наступальних операцій у Донецьку. За останній тиждень російські сили захопили контроль над селами Прогрес, Євгенівка та Нью-Йорк. Ці успіхи є частиною стратегії Росії щодо консолідації контролю над логістичними центрами та височинами Торецька.

Друга — сіяти розбрат усередині Росії. Відколи Росія відновила незначний наступальний імпульс на початку 2023 року, проукраїнські російські партизани періодично вторгалися на російську територію. У

Путін був змушений скликати засідання Ради безпеки та публічно засудити «велику провокацію» України.

Російські провоєнні канали Telegram проігнорували заклики Міністерства оборони до спокою, наголосивши на серйозності ситуації та висловивши розчарування повільним розгортанням підкріплень у Курську. Після кількох днів демонстрації себе як переможець угоди з обміну полоненими Кремль опинився в замішанні.

Третій варіант — просувати угоду щодо обміну землями під час майбутніх переговорів.

Тим не менш, наступ на Курській дузі показує, що Росія не здобула уроків із блискавичного захоплення Ростова групою Вагнера під час заколоту у червні 2023 року.

Джерело: telegraph .

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