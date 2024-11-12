У Кривому Розі завершена пошуково-рятувальна операція, відомо про загиблих та поранених внаслідок атаки ворога.

Тіла трьох дітей дістали з-під завалів житлового будинку в Кривому Розі, який атакували росіяни ракетою 11 листопада.

У Кривому Розі завершена пошуково-рятувальна операція, про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Від ракетної атаки загинули четверо людей, мати з трьома дітьми, найменшій жертві ворожого удару було всього два місяці.

Також відомо, що 14 людей постраждали.

За словами Клименка близько доби на місці трагедії працювали майже 200 рятувальників та поліцейських.

Вдалось врятувати пʼять жителів, психологи надали допомогу ще 12 людям.

Відомо, що до робіт залучались вибухотехніки та кінологи.

Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей.

«Страшна трагедія», - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Наразі біля місця трагедії продовжують працювати слідчі та криміналісти, через удар був по цивільній інфраструктурі і пошкоджені ще чотири десятки житлових будинків.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський розповів про небезпеку термобаричних боєприпасів, якими росіяни оснащують "шахеди".

За його словами, термобаричні боєприпаси призначені саме для знищення живої сили, тобто, з огляду на те, що противник використовує їх проти наших населених пунктів, можемо припустити, що це є просто актом тероризму.

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