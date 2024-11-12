Всього за добу 11 листопада, ворожа армія 16 разів обстріляла територію Чернігівської області.
Було зафіксовано 30 вибухів, відомо, що ворог атакував Новгород-Сіверський та Чернігівський райони із артилерії, мінометів, застосував безпілотники та FPV-дрони, завдав ракетного удару.
Крім того, ворог завдав ракетного удару по території біля села у Чернігівському районі, пошкоджено дві господарські споруди.
За минулий тиждень було зафіксовано 66 обстрілів, а у 29 населених пунктах пролунало 157 вибухів.
"Терористи запустили по області 3 авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» Х-59. Дедалі частіше росіяни завдають авіаударів. 19 - така цифра лише за минулий тиждень. Ворог застосовує дрони-камікадзе типу «Shahed» та ударні FPV-дрони", - повідомив начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.
Окупанти увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники з кількох напрямків, групи БпЛА залітали з Курської та Бєлгородської областей РФ на Сумщину згодом на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.
Нагадаємо, що військовий експерт розповів про загрозу нових масованих ракетних ударів, а також про небезпеку "шахедів" із термобаричною бойовою частиною.
Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський повідомив, поки російські окупаційні війська використовують ракети поодиноко, і ці удари не завдають стратегічної шкоди, це скоріше тестування нашої системи ППО. Тому ми маємо бути готові до нових масованих ракетних атак.
Джерело: Час Чернігівський.
Останні новини України:
Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед військами Росії.
Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.
Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.