Вночі ворог завдав ракетного удару, застосовав дрони-камікадзе типу «Shahed» та ударні FPV-дрони по Чернігівщині.

Всього за добу 11 листопада, ворожа армія 16 разів обстріляла територію Чернігівської області.

Було зафіксовано 30 вибухів, відомо, що ворог атакував Новгород-Сіверський та Чернігівський райони із артилерії, мінометів, застосував безпілотники та FPV-дрони, завдав ракетного удару.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по території біля села у Чернігівському районі, пошкоджено дві господарські споруди.

За минулий тиждень було зафіксовано 66 обстрілів, а у 29 населених пунктах пролунало 157 вибухів.

"Терористи запустили по області 3 авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» Х-59. Дедалі частіше росіяни завдають авіаударів. 19 - така цифра лише за минулий тиждень. Ворог застосовує дрони-камікадзе типу «Shahed» та ударні FPV-дрони", - повідомив начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Окупанти увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники з кількох напрямків, групи БпЛА залітали з Курської та Бєлгородської областей РФ на Сумщину згодом на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.

Нагадаємо, що військовий експерт розповів про загрозу нових масованих ракетних ударів, а також про небезпеку "шахедів" із термобаричною бойовою частиною.

Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський повідомив, поки російські окупаційні війська використовують ракети поодиноко, і ці удари не завдають стратегічної шкоди, це скоріше тестування нашої системи ППО. Тому ми маємо бути готові до нових масованих ракетних атак.

Джерело: Час Чернігівський.

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