Українцям розповіли, якою буде війна у 2025 році і коли припиняться воєнні дії.

Війна в Україні , ймовірно, триватиме й у 2025 році, але вона може розгортатися за різними сценаріями.

Військові експерти та аналітики вважають за можливе новий контрнаступ ЗСУ, а також політичні події, які можуть вплинути на війну в Україні.

Так, наприклад, журналісти та експерти "The Times" прогнозують, що ЗСУ зможуть розпочати новий масштабний контрнаступ у 2025 році з новою технікою, яку отримають від партнерів.

Військові експерти вважають, що значно покращить становище ЗСУ на фронті, якщо Україна отримає дозвіл на застосування ракет ATACMS більшої дальності та британські ракети Storm Shadow, які дадуть змогу бити по військових цілях Росії.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також вважає за можливе український контрнаступ у 2025 році якщо ВСУ отримають достатню кількість західної та дозволу бити вглиб РФ.

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко поділилися думкою та заявив, що війна в Україні може завершитися у 2025 році.

Він вважає, якщо швидко забезпечити Сили оборони України та посилити мобілізацію, тоді "можна буде вирішити питання стабілізації фронту, тобто зупинити просування противника та вийти на формування резервних бригад, створення ресурсу для деокупаційних процесів. А це спонукатиме Росію перейти до переговорного процесу" .

Джерело: ТСН .

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