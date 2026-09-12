Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області: Естонська рада у справах біженців (ERC) відкрила реєстрацію на програму підтримки вразливих домогосподарств — розповідаємо, кому і скільки готові виплатити.

Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області від Естонської ради у справах біженців — це нова програма підтримки вразливих домогосподарств, які постраждали через війну. Реєстрацію на неї вже відкрито: розповідаємо, кому і скільки готові виплатити.

Восени 2026 року Естонська рада у справах біженців (ERC) запустила програму грошової допомоги на підтримку власного виробництва базових продуктів харчування. Її мета — покращити продовольчу безпеку найбільш вразливих родин. У Запорізькій області програма діє на території Запорізького району.

Як повідомляється на офіційному сайті Естонської ради у справах біженців (ERC), прийом заявок триває через онлайн-форму. Заповнення анкети не гарантує отримання коштів — фахівці оцінюють гуманітарну ситуацію кожної родини окремо.

Сума виплати залежить від обраного напряму діяльності. На виробництво продуктів рослинного походження у відкритому ґрунті або в теплиці передбачено 16 600 гривень, на виробництво яєчної та м'ясної продукції (розведення птиці, свиней, кролів, нутрій) — 12 780 гривень, а на виробництво молочної продукції (корови, кози, вівці) — 17 381 гривню. Гроші виплачують одноразовим платежем за одним із видів діяльності.

Щоб претендувати на допомогу, домогосподарство має відповідати принаймні одному критерію вразливості. Це родини з особами з інвалідністю I–II групи або тяжкими хронічними хворобами, сім'ї лише з людьми похилого віку (від 60 років), домогосподарства з трьома й більше неповнолітніми дітьми, вагітними або дітьми до двох років, а також родини з ветеранами, які завершили службу, і молоді сім'ї до 24 років.

Які документи потрібні

Для реєстрації знадобляться довідка переселенця (якщо переміщення відбулося понад пів року тому), медична довідка про поранення чи психологічну травму, підтвердження втрати члена родини або довідка про інвалідність, акт про зруйноване чи пошкоджене майно, а також підтвердження проживання в населеному пункті з переліку територій, де тривали бойові дії.

Заявку подає представник домогосподарства онлайн: у формі вказують контактні дані, місцезнаходження, статус переміщення, інформацію про доходи та завантажують підтверджувальні документи. Після перевірки фахівці ERC зв'яжуться із заявником для уточнення деталей.

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