Графіки відключення світла в Кіровоградській області 12 та 13 вересня опубліковані: у Кропивницькому через планове технічне обслуговування мереж знеструмлять низку вулиць і провулків.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 12 та 13 вересня опубліковані: у Кропивницькому планово знеструмлять низку вулиць і провулків. Про це повідомляє Кіровоградобленерго на офіційному сайті.

За інформацією енергетиків, у суботу, 12 вересня, та неділю, 13 вересня, електроенергію вимикатимуть з 08:00 до 17:00. Причина — планове технічне обслуговування електромереж.

Які вулиці знеструмлять 12 та 13 вересня

Графіки відключення світла в Кіровоградській області 12 та 13 вересня передбачають однаковий перелік адрес в обидва дні. У Кропивницькому без електропостачання тимчасово залишаться:

вул. Гурбенська — 1/14, 14/1, 15–30, 32, 33, 35;

вул. Садова — 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 112А, 114, 114А, 143, 90К, 92, 94, 96, 96А, 98, 98А;

вул. Бобринецький шлях — 58/49, 60/32;

пров. Санаторний — 14/2, 16/1, 18, 19, 20/2, 21, 22/1, 23, 26/2, 27, 27а, 28/1, 29/7, 31, 33, 38, 53, 53А;

вул. Миколи Міхновського — 93;

вул. Світлани Барабаш — 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 41, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47;

вул. Дорогого Семена — 13, 14/16, 15–28;

пров. Гурбенський — 2, 3, 4/13, 5;

пров. Санаторний 1-й — 10, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

пров. Санаторний 2-й — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

пров. Луньовський — 11;

пров. Санаторний 3-й — 4;

пров. Профілакторний — 11, 9.

Роботи проводитимуть бригади енергетиків, тому час завершення може зсуватися. Якщо майстри впораються раніше, подачу світла відновлять до 17:00.

Куди звертатися за додатковою інформацією

Актуальні графіки та зміни публікують на офіційному сайті компанії. За уточненнями мешканці можуть телефонувати до цілодобового кол-центру за номером 0-800-501-148.

Раніше Politeka повідомляла, нові відключення світла в Кіровоградській області 9 та 10 вересня: опубліковано перелік вулиць і графік.

Також Politeka повідомляла, без електрики до 9 годин на день: опубліковано графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 7 по 13 вересня.

Як повідомляла Politeka, без електрики у вихідні: в Кіровоградській області попередили про графіки відключення світла 5 та 6 вересня.