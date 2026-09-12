Проросійські Telegram-канали знову лякають одеситів «тотальним дефіцитом» продуктів, аби спровокувати панічні закупівлі. Пояснюємо, що насправді відбувається з товарами в регіоні після ударів по логістиці.

Ситуація з продуктами в Одеській області знову опинилася в центрі ворожої пропаганди — проросійські Telegram-канали поширюють відео з опитуванням одеситів про нібито можливий тотальний дефіцит і намагаються довести, що голод неминучий. Як повідомляє «Інформер», більшість опитаних у такий сценарій не вірить.

Пропагандисти іронізують, що сумніви одеситів «дивні», адже завод із виробництва локшини Reeva зупинився після «прильотів», а Coca-Cola подорожчала. Однак така подача підміняє масштаб проблеми.

Що сталося насправді

Завод Reeva дійсно призупинив роботу після удару безпілотника по Білій Церкві 8 вересня. Тижнем раніше постраждав завод Coca-Cola під Броварами. Але тимчасова зупинка одного заводу чи подорожчання одного напою — це не доказ наближення тотального дефіциту чи голоду, а окремі, хоч і неприємні, наслідки конкретних ударів.

Яка ситуація в Одеській області

Реальна причина перебоїв з окремими товарами — удари росіян по логістиці, зокрема і в Одеській області. 4 вересня ворог завдав подвійного удару по складах із продовольчими та промисловими товарами. Саме такі точкові ураження створюють тимчасові труднощі з постачанням, але не призводять до порожніх полиць по всьому регіону.

Водночас жодних офіційних підтверджень тотального дефіциту продуктів в Одеській області немає: магазини та ринки працюють, базові продукти доступні.

Навіщо пропагандистам паніка

Мета ворожої кампанії — спровокувати ажіотажний попит. Коли люди, злякавшись «тотального дефіциту», кидаються скуповувати продукти про запас, саме ця паніка створює додаткове навантаження на ринок і посилює реальні перебої — замість того, щоб їх пом'якшити.

Що робити, аби не стати жертвою паніки

Фахівці радять не закуповувати товари з великим запасом і не поширювати неперевірені повідомлення із сумнівних каналів. Довіряти варто лише офіційним джерелам інформації. Якщо певного товару тимчасово немає на полиці, здебільшого йдеться про логістичну затримку, а не про зникнення продукту назавжди.

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