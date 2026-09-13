Як почистити унітаз від нальоту, плісняви та іржі — допоможе звичайна лимонна кислота, яка є майже в кожній кухні.

Швидко очистити унітаз від нальоту в домашніх умовах можна без дорогих і токсичних засобів. Через жорстку воду, насичену кальцієм і магнієм, на стінках унітазу з часом утворюються тверді відкладення, які псують вигляд і роблять поверхню неприємною на дотик. Як повідомляється в ютуб-каналі Лайфхак клуб, повернути сантехніці первозданну білизну можна дуже просто.

У мережі радять чимало способів, але частина з них швидше шкодить, ніж допомагає. Аміак має різкий стійкий запах, який у замкненому приміщенні може викликати дискомфорт або навіть непритомність. Оцет теж не дає бажаного ефекту очищення, а його запах лишається надовго. Тому фахівці-практики рекомендують безпечніший і дешевший метод.

Як почистити унітаз від нальоту, плісняви та іржі

Найпростіший і найдієвіший спосіб — звичайна лимонна кислота. Достатньо розчинити в унітазі 50 грамів лимонної кислоти, залити теплою водою температурою близько 60 градусів і залишити на кілька годин, а ще краще — на ніч. За цей час кисле середовище розм'якшить і розчинить кальцієві відкладення та сечовий камінь, що утворює тверду кірку на стінках.

Потім поверхню достатньо пройтися губкою або щіткою та змити забруднення разом із розчином. Щоб посилити дію, можна додати трохи мийного засобу — він зробить розчин густішим і допоможе краще очистити стінки. Важливо не використовувати надто гарячу воду, адже це може пошкодити сантехніку. У разі сильного забруднення залишки нальоту видаляють додатково механічно.

Регулярне застосування такого народного методу допомагає уникнути утворення товстого шару нальоту і зберегти унітаз чистим значно довше. Цей спосіб абсолютно безпечний для здоров'я, екологічний і не потребує великих витрат — лимонна кислота коштує кілька гривень і є майже в кожній кухні.



