КП «Теплопостачання міста Одеси» перерахувало тарифи на теплову енергію на сезон 2026–2027 років. Для населення ціна не зміниться через мораторій, а для бюджетних установ, релігійних організацій і бізнесу тарифи зростуть на 10–17%.

В Одесі запускають мережу 5G, а комунальники паралельно готують місто до опалювального сезону: КП «Теплопостачання міста Одеси» перерахувало тарифи на теплову енергію на сезон 2026–2027 років. Для частини споживачів опалення подорожчає, але пересічних одеситів ця зміна не зачепить.

Проєкт тарифів опублікувало комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» (ТМО) відповідно до постанови Кабінету міністрів №869. Повна розрахункова собівартість тепла — економічно обґрунтований тариф — зросла до 3 511,78 грн/Гкал, тобто на 19% більше за попередній розрахунок.

Однак для населення діє мораторій, який фіксує тариф на рівні 24 лютого 2022 року. Тому одесити в сезоні 2026–2027 років платитимуть за опалення 1 813,94 грн за Гкал з ПДВ — без жодних змін. Різницю між економічно обґрунтованим тарифом і тим, що сплачують мешканці, підприємству має відшкодовувати державний бюджет на підставі поданих розрахунків.

У ТМО пояснили, чому собівартість різко зросла. Чинний для мешканців тариф покриває лише близько 62% реальних витрат підприємства. Серед основних причин: послуги з розподілу природного газу подорожчали на 79%, електроенергія для підприємства — на 36%, водопостачання і водовідведення — на 18%, а обсяги реалізації теплової енергії зменшилися на 4%. Додатково зріс фонд оплати праці через підвищення прожиткового мінімуму на 10% і міжрозрядних коефіцієнтів на 30%, а також подорожчали ремонтні матеріали та виробничі послуги.

Для категорій споживачів, на які мораторій не поширюється, ТМО пропонує такі економічно обґрунтовані тарифи з ПДВ: бюджетні установи — 5 354,12 грн/Гкал (зростання на 12%), релігійні організації — 5 797,86 грн/Гкал (на 17%), інші споживачі, тобто бізнес, — 6 458,10 грн/Гкал (на 10%).

Як подати зауваження до проєкту тарифів

Одесити та представники організацій можуть надсилати пропозиції й зауваження до проєкту тарифів протягом семи календарних днів з моменту публікації. Листи приймають за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балківська, 1Б, або на електронну пошту teplo@teplo.od.ua з приміткою «зауваження і пропозиції до тарифів».

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