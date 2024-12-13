Вранці 13 грудня ворожий ракетний удар був спрямований проти української енергетики і не тільки.

Вранці 13 грудня Харків також потрапив під російський обстріл, у місті прогриміли вибухи, ворогом було завдано ударів по передмісті.

Повітряні Сили України повідомили про застосування балістичного озброєння.

Атаку підтвердили Повітряні сили ЗСУ, мер Харкова Ігор Терехов , голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов

Терехов також повідомив, що удари припали на передмістя, вибухи також зафіксували в районі міста Чугуїв.

"Ворог завдав удару по Харківському району. Дані встановлюються. Екстрені служби виїхали на місце", - йдеться у повідомленні.

Ворог завдав удару безпілотником по житловому будинку в Харкові, про це повідомили в ДСНС.

Ворожий дрон потрапив у дах п'ятиповерхівки, там спалахнула пожежа, пошкоджена покрівля і у вікнах вилетіли шибки.

Рятувальники оперативно ліквідували спалах, наразі інформації про жертв або постраждалих немає.

До речі, Івано-Франківська область зазнала наймасовішої атаки за час повномасштабної війни, про це повідомив голова ОВА.

Ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети, загарбники намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури, є влучення.

Станом на ранок 13 грудня, на щастя, без постраждалих, в області працювали сили ППО.

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