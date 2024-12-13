Утром 13 декабря вражеский ракетный удар был направлен против украинской энергетики и не только.

Утром 13 декабря Харьков также попал под российский обстрел, в городе прогремели взрывы, врагом были нанесены удары по пригороду.

Воздушные Силы Украины сообщили о применении баллистического вооружения.

Атаку подтвердили Воздушные cилы ВСУ, мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Терехов также сообщил, что удары пришлись на пригород, взрывы были также зафиксированы в районе города Чугуев.

"Враг нанес удар по Харьковскому району. Данные устанавливаются. Экстренные службы выехали на место", - говорится в сообщении.

Враг нанес удар беспилотником по жилому дому в Харькове, об этом сообщили в ГСЧС.

Вражеский дрон попал в крышу пятиэтажки, там вспыхнул пожар, повреждена кровля и в окнах вылетели стекла.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, в данный момент информация о жертвах или пострадавших отсутствует.

К слову, Ивано-Франковская область подверглась самой массированной атаке за время полномасштабной войны, об этом сообщил председатель ОВА.

Враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты, захватчики пытались атаковать объекты критической инфраструктуры, есть попадания.

По состоянию утро 13 декабря, к счастью, без пострадавших, в области работали силы ПВО.

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