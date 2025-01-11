У ніч на 11 січня росію сколихнули потужні вибухи, місцеві жителі публикували кадри з місця подій.

Так, у Воронезькій області губернатор заявив про роботу ППО, місцеві неодноразово чули вибухи.

Відповідні повідомлення надходять із Краснодарського краю, де в Анапі сирени увімкнули після вибухів.

Відомо також про влучання в районі Утриша й Варварівки неподалік Турецького потоку.

Гучно було в Новоросійську, через вибухи у порту почалася масштабна пожежа.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації, підтвердив удари по інфраструктурі порту рф.

"Багато прильотів по порту Новоросійська",– повідомив Андрій Коваленко в соцмережах.

У місті Котовськ Тамбовської області постраждали два п'ятиповерхівки, п’ятеро людей отримали травми, у квартирах вибило вікна, а будівлі зазнали значних пошкоджень.

Міноборони Росії відзвітував про "перехоплення" 85 безпілотників за ніч.

В російських аеропортах було введено режим "Килим" через загрозу дронів, літаки не приймали і не відправляли в аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська.

Нещодавно повідомлялось, що у двох областях РФ під удар потрапили замасковані військові заводи, з'явилися подробиці.

Цілями удару по території РФ у ніч на 10 січня були, зокрема, замасковані військові об'єкти у Ростовській та Ленінградській областях.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в Telegram.

"Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їхню справжню продукцію. Але відомо все", - повідомив Коваленко.

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