Ракетний удар по Україні перед інавгурацією Трампа, у ЗСУ відповіли, чи буде атака.

Росіяни частіше почали запускати дрони на низьких висотах, щоб обійти українську ППО, також ворог застосовує балістичні ракети.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко дав прогноз, чи завдасть ворог ракетного удару по Україні перед інавгурацією Дональда Трампа.

Тимочко відкинув припущення, що рф спробує зв’язати масовану атаку по Україні до інавгурації Дональда Трампа.

За словами військового, що підготовка до ракетних ударів вимагає ретельної координації та ресурсів, відповідні операції завжди плануються заздалегідь і не можуть відбуватися раптово.

"Чи вони спробують зробити ракетний удар і прив’язати до нього як символічну якусь атаку? Не думаю. Тому що насправді ракетні удари, що безпілотниками, плануються заздалегідь. Тому що треба й підготувати ракету, і паливом заправити, авіацію підготувати. І ті самі локації вибрати, шляхи проходу ракет і безпілотників у своїх системах протиповітряної оборони вибудувати. Це величезний комплекс заходів. Це планується заздалегідь", - повідомив Тимочко.

Військовий закликав українців дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Він додав, що жителі України мають бути готові і під час тривоги не нехтувати , а ховатися в укриття Куди буде цілитись ворог - невідомо - це є велика загроза.

Джерело: Громадське радіо.

Останні новини в Україні:

Перехожа випадково викрила шпигуна Росії: він виявився не простим обличчям.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не лише: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.