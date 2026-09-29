Грошова допомога в Сумській області передбачена для дітей загиблих (померлих) учасників бойових дій. Виплату нараховують щороку до Дня захисту дітей, а заяви приймають до 1 жовтня включно.

Грошова допомога в Сумській області передбачена й для дітей загиблих захисників — щороку до Дня захисту дітей їм нараховують одноразову виплату. Про умови програми повідомляє інтернет-видання SHOSTKA.INFO.

Хто має право на виплату

На щорічну одноразову грошову допомогу можуть розраховувати діти віком до 18 років включно, в яких один або обидва батьки мали статус учасника бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та загинули (померли) незалежно від причини смерті. Обов'язкова умова — дитина має бути зареєстрована в Сумській області.

Гроші виплачують один раз на рік, до Дня захисту дітей — 20 листопада. Заяви приймають до 1 жовтня відповідного року включно. Якщо звернення надійшло пізніше 1 жовтня, його розглянуть у порядку черговості й лише за наявності фінансування.

Хто подає документи

Заяву подає законний представник дитини — один із батьків, опікун або піклувальник. Дитина, якій уже виповнилося 18 років, звертається самостійно.

Які документи потрібні

До заяви додають:

копію паспорта заявника;

копію документа про присвоєння РНОКПП (за наявності);

документи, що підтверджують право на отримання допомоги;

реквізити банківського рахунку для перерахування коштів.

Куди звертатися

Оформити виплату можна у структурному підрозділі з питань ветеранської політики за місцем проживання чи перебування дитини, а для внутрішньо переміщених осіб — за фактичним місцем проживання в межах Сумської області. Роз'яснення надає Управління з питань ветеранської політики Сумської міської ради за телефоном +380 (75) 229 30 95.

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