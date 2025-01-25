Експерт детально розповів, чи є зараз загроза наступу росії на Дніпро.

Своєю думкою поділився військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі "Українського радіо".

За його словами не варто хвилюватися через те, що окупанти невдовзі опиняться біля Дніпра.

"До Дніпра їм ще дуже далеко. Хвилюватися через те, що вони невдовзі опиняться біля Дніпра, не варто. На жаль, вони справді просуваються постійно, але роблять це не швидко. З лютого 2024 року вони з Авдіївки просунулися на захід вглиб нашої території на 50 км.

Багато це чи мало, кожен вирішує для себе сам. Але з військової точки зору, при таких втратах це - не суттєве просування", - повідомив Гетьман.

За словами військового не варто чекати на те, що ворог почне просуватися швидше, тому що їхній наступ уповільнюється.

"Бо вони теж виснажуються, а ми в свою чергу посилюємо наші можливості. До адміністративних кордонів Дніпропетровської області залишилося декілька кілометрів, але очікувати, що вони підійдуть до Дніпра, не варто", - запевнив Гетьман.

Джерело: "Українського радіо".

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