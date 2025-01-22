У Київській області після ворожої атаки пошкоджено електромережі та будинки мирних українців.

У Київській області в ніч на 22 січня було чути вибухи, працювала ППО по ворожим дронам.

Внаслідок падіння уламків є пошкодження, про це повідомляє Київська ОВА та поліція Київської області.

За словами в. о. голови Київської ОВ Миколи Калашника, на Київщині вночі збили ворожі цілі.

Попадань до об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків не зафіксовано, на щастя, немає постраждалих.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще чотири пошкоджені, вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені дахи.

Ще в одному населеному пункті Київщини пошкоджено лінію електромереж, але пошкодження вже ліквідовано.

Нагадаємо, в ніч проти 22 січня окупанти в черговий раз атакували Україну дронами.

Ворожа армія ввечері 21 січня вдарила "Шахедом" у приватний сектор Сум.

Він додав, що внаслідок удару пошкоджено кілька будинків, вибито вікна та пробито стіну.

На місці працювали усі оперативні служби, рятувальники займалися ліквідацією пожежі.

Також відомо, що у вівторок увечері, 21 січня, РФ атакувала Миколаїв дронами, через обстріл атаки є руйнування, виникли пожежі, постраждалі.

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