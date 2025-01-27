У ніч проти 27 січня під час ворожої атаки дронами в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів.

Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків інформував про роботу ППО у місті.

Вночі на Івано-Франківщині прогриміла серія вибухів, відомо, що під удар ворога потрапила критична інфраструктура області.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук у Telegram.

"Серія вибухів пролунала на Прикарпатті. Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Метою стали об'єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано загоряння. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8 ранку повідомлень про постраждалих в області не надходило.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 27 січня російський дрон потрапив у багатоповерхівку в Дніпрі, відомо про наслідки.

Внаслідок ворожої атаки по Дніпру пошкоджено дах, технічний поверх та квартири на верхніх поверхах.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки в Дніпрі в ніч на 27 січня було пошкоджено три багатоповерхівки, в одній із них спалахнула пожежа - її оперативно загасили рятувальники.

Попередньо постраждалих немає.

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