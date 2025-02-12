Ворог вночі та вранці 12 лютого обстріляв Київ, внаслідок ворожих дій в одному з районів відсутня електроенергія.

В Оболонському районі Києва через російський ракетний удар зранку 12 лютого загинула одна людина і четверо постраждали, серед них дитина.

Про це у Телеграмі повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.

Як повідомила поліція Києва, падіння уламків зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах.

Вранці 12 лютого російські війська атакували Київ. Після обстрілу подекуди зникло світло.

"Подекуди в Оболонському районі зникло світло після обстрілу", – повідомляють журналісти видання "Суспільне".

В ДСНС додали, що 12 лютого під ранок окупанти завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

У Оболонському районі сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа, яку швидко ліквідували.

Одна людина загинула та одна постраждала.

У Святошинському районі зафіксовано загоряння на даху багатоповерхівки, рятувальники ліквідували пожежу.

Голосіївський район - загоряння у двоповерховій складській будівлі.

Ворог також вдарив дронами та ракетами Київську область. Відомо, що працювали сили ППО.

В ОВА повідомили, що є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає.

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