Ворог вночі та вранці 12 лютого обстріляв Київ, внаслідок ворожих дій в одному з районів відсутня електроенергія.
В Оболонському районі Києва через російський ракетний удар зранку 12 лютого загинула одна людина і четверо постраждали, серед них дитина.
Про це у Телеграмі повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.
Як повідомила поліція Києва, падіння уламків зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах.
Вранці 12 лютого російські війська атакували Київ. Після обстрілу подекуди зникло світло.
"Подекуди в Оболонському районі зникло світло після обстрілу", – повідомляють журналісти видання "Суспільне".
В ДСНС додали, що 12 лютого під ранок окупанти завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.
У Оболонському районі сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа, яку швидко ліквідували.
Одна людина загинула та одна постраждала.
У Святошинському районі зафіксовано загоряння на даху багатоповерхівки, рятувальники ліквідували пожежу.
Голосіївський район - загоряння у двоповерховій складській будівлі.
Ворог також вдарив дронами та ракетами Київську область. Відомо, що працювали сили ППО.
В ОВА повідомили, що є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає.
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