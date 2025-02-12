Ворожа армія в ніч проти 12 лютого атакувала Україну балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

У ніч на 12 лютого росіяни завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву та Кривому Розі, було шість пусків із Брянської області та один із Криму.

Ворог атакував 123 ударними дронами типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Станом на 8:30 у ЗСУ підтвердили збиття шести "Іскандерів" (С-400) та 71 дрону в 11 областях, а саме у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській.

На Миколаївщині через атаку дронів спалахнув об'єкт інфраструктури, в ніч на 12 лютого російська армія атакувала безпілотниками Миколаївську область.

Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

За даними Кіма, вночі ППО збила в Миколаївській області 2 дрони типу "Shahed 131/136".

У Миколаївському районі на одному з об'єктів інфраструктури через падіння уламків спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено склади.

На щастя, внаслідок атаки постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що російські війська вранці 12 лютого здійснили обстріл Києва, після атаки в Оболонському районі столиці зникло світло.

В Оболонському районі Києва через російський ракетний удар вранці 12 лютого загинула одна людина і четверо постраждали, зокрема дитина.

Останні новини України:

Били "Калібрами" та балістики: відомо про тяжкі наслідки ворожої атаки 11 лютого.

Новий удар "Горішником" у Пентагоні попередили українців: "Найближчими днями...".

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.