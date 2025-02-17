Трагічно пройшла ніч на 17 лютого для Донеччини, відомо про загиблих внаслідок російської атаки.

У Покровському районі Донецької області дві людини отримали смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу, передає Politeka.net.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Дві людини загинули через російський обстріл на Донеччині, пошкоджено шість будинків, адмінбудівлю і лінію електропередач.

У Краматорському районі Донеччини пошкоджено приватні будинки, у Костянтинівці обстріляна промзона, в Іванопіллі пошкоджено 38 приватних будинків, чотири лінії електропередач та чотири газогони, у Федорівці пошкоджено 2 будинки.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 52 людини, у тому числі 6 дітей.

Раніше повідомлялося, що масований ракетний обстріл РФ по Україні може статися через посилення морозів, експерти вважають, що мінімум до кінця зими або опалювального сезону Росія може нанести одну або дві атаки.

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, морози в Україні посилились, чтому Росія застосовує безпілотники практично кожної ночі.

РФ призупинила ракетні обстріли і від минулого удару фактично пройшло близько десяти днів.

Як передає Політека, експерт вважає, ворог може накопичувати ракети і скористатися морозами в Україні, щоб створити проблеми в енергетиці.

"Але треба розуміти, що, скажімо, ще на 1-2 масованих обстріли як мінімум до закінчення зими, й до закінчення опалювального сезону Росія звичайно може піти, щоб створити нам певні проблеми", - повідомив Мусієнко.

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