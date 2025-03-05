Ворожа армія в ніч проти 5 березня атакувала Херсон, внаслідок обстрілу в Корабельному районі загинув 55-річний чоловік, є поранені, пошкоджені будинки, передає Politeka.net.
Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін у Telegram
Ворог обстріляв Корабельний район міста, через що смертельні поранення отримав 55-річний чоловік.
Минулої доби росіяни били по житловій інфраструктурі області, внаслідок атак пошкоджено 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків, поранення отримали 6 жителів Херсонщини.
Російські війська в ніч на 5 березня атакували Київську область ударними дронами, пошкоджено будинки, автомобілі, склади, дитсадок та школу.
Про це повідомляє Київська ОВА.
Повітряна тривога на Київщині оголошувалась тричі за ніч, працювали сили протиповітряної оборони, є збиті цілі, передає Політека.
Попадань до об'єктів критичної інфраструктури не зафіксовано, даних щодо постраждалих немає.
Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі зафіксували пошкодження.
Російська армія атакувала черговий об'єкт "ДТЕК" на Одещині - це четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні.
Про це повідомляє у Telegram-каналі "ДТЕК".
Є загиблий та постраждалий, пошкоджено та зруйновано не менше 20 приватних будинків, господарські приміщення, бізнес-центр, поштове відділення, медична лабораторія, торгові об'єкти та машини.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.
Також Politeka писала, що тариф на воду підвищили, проте не всім: кому доведеться платити за новою ціною.
Як повідомляла Politeka, українцям озвучили тариф на електроенергію з 1 березня: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*г навесні.