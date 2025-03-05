Ворожа армія в ніч проти 5 березня атакувала Херсон, внаслідок обстрілу в Корабельному районі загинув 55-річний чоловік, є поранені, пошкоджені будинки, передає Politeka.net.

Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін у Telegram

Ворог обстріляв Корабельний район міста, через що смертельні поранення отримав 55-річний чоловік.

Минулої доби росіяни били по житловій інфраструктурі області, внаслідок атак пошкоджено 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків, поранення отримали 6 жителів Херсонщини.

Російські війська в ніч на 5 березня атакували Київську область ударними дронами, пошкоджено будинки, автомобілі, склади, дитсадок та школу.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Повітряна тривога на Київщині оголошувалась тричі за ніч, працювали сили протиповітряної оборони, є збиті цілі, передає Політека.

Попадань до об'єктів критичної інфраструктури не зафіксовано, даних щодо постраждалих немає.

Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі зафіксували пошкодження.