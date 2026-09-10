Безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області знову доступні: міжнародний благодійний фонд «Спільнота Святого Егідія» відкрив онлайн-реєстрацію на видачу безоплатних наборів.

Гуманітарна допомога для ВПО у Львівській області цього тижня поповнилася новою можливістю. Міжнародний благодійний фонд «Спільнота Святого Егідія» 9 вересня о 12:00 відкрив онлайн-реєстрацію на видачу безоплатних продуктових наборів.

Безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області надають переселенцям, які мешкають у Львові; аналогічна програма діє і в Івано-Франківську. Зареєстрований отримувач може забрати допомогу для себе та всіх членів родини, однак повторно записуватися дозволено не частіше ніж раз на 30 днів — між двома реєстраціями має минути щонайменше місяць.

Як зареєструватися на отримання набору

Форма для онлайн-реєстрації відкрилась 9 вересня о 12:00. Посилання на неї опублікували в Telegram-каналі.

Щоб записатися, після відкриття форми потрібно виконати кілька кроків: обрати в календарі доступну дату (вона позначена синім кольором), вибрати зручний час візиту та натиснути «Підтвердити», внести необхідні персональні дані у відповідні поля й натиснути «Запланувати зустріч».

Які документи взяти з собою

Після успішної реєстрації на вказану електронну адресу надійде лист із підтвердженням. Якщо під час запису ви залишили номер телефону для SMS, підтвердження також прийде повідомленням.

У призначений день і час потрібно особисто прийти до гуманітарного центру з оригіналами документів: паспорт або інше посвідчення особи, ідентифікаційний код (ІПН), а також довідки ВПО на всіх членів родини. Окремо реєструвати кожного члена сім'ї не потрібно — допомогу видають одразу на всю родину.

Видача допомоги у Львові відбувається за адресою: вул. М. Коперника, 11. В Івано-Франківську пункт розташований на вул. Коновальця, 7Б.

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