Гінзбург Валентина Григорівна – директор департаменту охорони здоров’я – виконавчого органу Київської міської ради КМДА

Чому так вибудувана система, що шансів вилікуватись нема? Бо крадії, не відомо навіщо, потрібні чиновники біля медицини. Ніяк не нажируються. Гінзбург В.Г. охороняє здоров’я, це смішно і сумно одночасно. Дорослі і діти хворіють, намагаються вижити, але ні з таким масштабним розкраданням всього в медицині, як під керівництвом Валентини Гінзбург. Організм мого міста Києва не виживе з Валентиною Гінзбург, пише Hyser.

Такі схематики, як вона, руйнують все, як шашель, виїдаючи все, що залишилось позитивного. Гінзбург керувала охороною здоров’я Дніпропетровської області до березня 2014 року. Потім пішла в декретну відпустку по догляду за онуком. Була затримана правоохоронцями (відкрита кримінальна справа, що Гінзбург примушувала лікарів під час виборів 2012 року забезпечити 70% голосів за «Партію Регіонів» на дільницях медзакладів.

25 липня 2014 року Гінзбург висунули обвинувачення за зловживання службовим становищем. У 2015 року справу закрили. І що то за конкурси (злочинні) у яких перемагає Гінзбург. Та і ще в місті Києві. 20 жовтня 2017 року Київський міський Голова Віталій Кличко за результатами конкурсу призначив В. Гінзбург директором столичного департаменту охорони здоров’я.

Дніпровські ЗМІ «Новости Днепра» пишуть, що за час роботи на Дніпропетровщині Гінзбург «отримала дурну славу». З нею пов’язують аномально високий рівень смертності новонароджених у пологовому відділенні міської лікарні №9 Кам’янського (колишнього Дніпродзержинська). Так за період 2009 -2010 років у відділенні загадково померли 62 дитини, з яких 26 дітей були поховані начебто лікарнею. Одначе, під час ексгумації останків новонароджених не знайшли.

Так, аналогічно, і у Дніпрі Гінзбург гроші витратила. «Купила томограф за 19 млн. без програмного забезпечення, хоча саме такий приватна клініка придбала за 12 млн.» - говорив заступник губернатора ДОДА Борис Філатов і додав: «Дуже сподіваюсь на Президента Зеленського і його радників. Який родом з Дніпропетровської області якому буде небайдуже чому в Дніпрі, а тепер Києві В. Гінзбург «працює» в «тему». І де діваються діти, які начебто помирають (чи помирають насправді?)

Хто стоїть за В. Гінзбург? Скажу Вам - ЗЛО, ЖАДІБНІСТЬ і НЕНАВИСТЬ до нас і наших дітей.

Саме Валентина Гінзбург витратила 14 млн. на диспетчерську для швидкої, яку так і не відкрили. Гінзбург добралась і до Києва. Комусь потрібні її знання, схеми, навички.

Наприклад, поліклініка в Києві за адресою: вул. Саксаганського, 100 (Шевченківського району) працює за схемами Гінзбург. І решта медзакладів м. Києва також вимагають кошти з людей. Так, приходячи за медпослугою в поліклініку ти навіть, маючи реєстрацію у сімейного лікаря, повинен за все платити. Аргументи різні, в основному «без прописки», а ти живеш у власній квартирі у сусідньому будинку. Лікарі беруть тебе на обслуговування з єдиною метою: «щоб доїти». Правди можна добитися, пишучи заяви, і борючись за свої права і вони тоді «дозволяють».

Чому головні лікарі медзакладів, як і директори шкіл, поставлені в умови «недієздатних». Рішення приймаються Київрадою, а Гінзбург, начебто, їх виконує… Якщо Гінзбург залишиться на посаді або біля медицини, іти в лікарню або поліклініку не має сенсу.

Багато справжніх лікарів, професіоналів повинні терпіти і поступово звикаються та зливаються з цією системою.

Очільниця «геноциду» киян в медицині Валентина Гінзбург не схаменеться, бо вона є часткою злочинної системи, справна та потрібна деталь корупційного механізму. Важлива деталь! Ім’я якій – корупція і здирництво. Валентина Гінзбург – це тест для нової влади. Чи тільки діти Кличка, Гордона, Гінзбург мають право на життя та здоров’я?

А чи мають право ваші діти жити? Не відчувається панік і хвилювання в злодійських схемах. А ДАРМА! Бо схеми будуть описані не тільки в ЗМІ, бо злочинів без покарання не буває!