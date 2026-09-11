У Могилів-Подільському районі ветеранам війни призначають грошову компенсацію на придбання житла. Цьогоріч із державного бюджету для району передбачили 30,5 млн грн субвенції.

Компенсації для мешканців Вінницької області діють і в житловій сфері: у Могилів-Подільському районі ветеранам війни продовжують призначати грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення.

Про нове рішення повідомили на сторінці Могилів-Подільської районної державної адміністрації. Районна комісія з розгляду заяв на виплату компенсації розглянула питання про призначення коштів трьом особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи.

За результатами розгляду комісія ухвалила рішення призначити грошову компенсацію на придбання житла захисникам із Ямпільської та Мурованокуриловецької територіальних громад. Наразі на обліку для забезпечення житлом у районі перебувають 18 осіб, яким рішеннями комісії вже призначено відповідну компенсацію.

Цьогоріч із державного бюджету для Могилів-Подільського району передбачили 30,5 млн грн субвенції на компенсацію вартості житла окремим категоріям ветеранів війни. Таку підтримку мають отримати 11 жителів району. Вісім ветеранів уже скористалися компенсацією та придбали власне житло.

Як відбувається призначення компенсації

Надання коштів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №719 від 19 жовтня 2016 року. Фінансування програми забезпечується в межах інструменту Ukraine Facility за підтримки Європейського Союзу.

Хто має право на компенсацію

Право на грошову компенсацію мають ветерани війни, які перебувають на квартирному обліку для забезпечення житлом. У Могилів-Подільському районі рішення про призначення коштів ухвалює районна комісія з розгляду заяв — саме вона визначає черговість і суму відповідно до чинного законодавства. Черговий розгляд стосувався трьох осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи.

Що далі

Компенсація на придбання житла є одним із напрямів державної підтримки ветеранів і має допомогти захисникам та захисницям створити належні умови для повернення до мирного життя. За уточненнями щодо свого місця в черзі та необхідних документів варто звертатися до Могилів-Подільської районної державної адміністрації або до своєї територіальної громади.

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