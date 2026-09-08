Грошова допомога в Дніпропетровській області у 2026 році може сягнути 19 400 гривень на родину — ЮНІСЕФ оновив програми підтримки для сімей, які постраждали від війни.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області розширюється — міжнародний благодійний фонд ЮНІСЕФ оновив програми грошової підтримки українців на 2026 рік. Залежно від ситуації родини з дітьми, які постраждали від війни, можуть отримати від 4 100 до 19 400 гривень.

Зимова грошова допомога: до 19 400 гривень на родину

Найбільша сума — 19 400 гривень — передбачена на домогосподарство для підготовки до холодів: на опалення, паливо, комунальні послуги та теплий одяг. Така грошова допомога в Дніпропетровській області доступна родинам, які мешкають у прифронтовій зоні — у межах 0–20 км від лінії фронту. Регіон входить до переліку з восьми областей, де діє програма (разом із Чернігівською, Донецькою, Харківською, Херсонською, Миколаївською, Сумською та Запорізькою). Про оновлені програми повідомляє видання «На пенсії» з посиланням на ЮНІСЕФ.

Окрім проживання біля фронту, родина має належати щонайменше до однієї з 11 вразливих категорій: сім'ї з особами чи дітьми з інвалідністю, багатодітні, неповні родини, ВПО з державною підтримкою, отримувачі субсидій чи пільг тощо. Натуральна допомога (дрова, вугілля) у 2026 році більше не надається — лише гроші.

Інші програми підтримки

Багатоцільова допомога після атак та евакуації становить 12 300 гривень на кожного члена родини — вона розрахована на покриття базових потреб протягом трьох місяців. Окремо передбачена екстрена допомога у сфері захисту дітей: одноразово 16 700 гривень виплачують родинам, де внаслідок атак із застосуванням вибухової зброї хтось із членів сім'ї був поранений або загинув.

Ще 4 100 гривень на кожну особу надають у разі тривалих відключень життєво важливих послуг — електро-, тепло- чи водопостачання після ворожих ударів по критичній інфраструктурі. Такі виплати проводять через місцеві органи соцзахисту, відкритої онлайн-реєстрації немає.

Як оформити зимову виплату

Виплата не призначається автоматично — потрібно подати заявку. Заяви приймають у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ), Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та органах місцевої влади. Сам ЮНІСЕФ документи не приймає і індивідуальні виплати не здійснює — всі процедури забезпечують урядові структури.

У фонді застерігають від шахраїв: ЮНІСЕФ не проводить відкриту онлайн-реєстрацію в соцмережах і не роздає «подарункові набори». Усі виплати й облік громадян відбуваються виключно через офіційні державні органи та соцслужби.

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