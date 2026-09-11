В Одесі перерахували тариф на тепло на сезон 2026–2027: для населення ціна лишається замороженою на рівні 1 813,94 грн за Гкал з ПДВ.

Тарифи на тепло в Одесі перерахували на сезон 2026–2027 років: комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» (ТМО) оприлюднило проєкт тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Такі розрахунки комунальне підприємство подає щороку, щоб визначити економічно обґрунтовану собівартість теплової енергії.

Скільки платитимуть одесити за тепло

Для мешканців Одеси нічого не зміниться. Завдяки мораторію, запровадженому Законом України №2479-IX, під час воєнного стану і ще пів року після його завершення для населення діють тарифи, зафіксовані станом на 24 лютого 2022 року. Тобто в опалювальному сезоні 2026–2027 одесити платитимуть 1 813,94 грн за Гкал з ПДВ.

Різницю між економічно обґрунтованим тарифом і тарифом для населення підприємству має відшкодовувати держава з Державного бюджету України на підставі поданих розрахунків.

Чому зросла собівартість тепла

Повна розрахункова собівартість тепла — економічно обґрунтований тариф — тепер становить 3 511,78 грн/Гкал, що на 19% більше порівняно з попередніми розрахунками. Проєкт готують відповідно до постанови Кабміну №869.

Чинний для одеситів тариф покриває лише близько 62% реальних витрат підприємства. У КП «ТМО» називають кілька причин здорожчання: послуги з розподілу природного газу подорожчали на 79%, електроенергія для підприємства — на 36%, водопостачання та водовідведення — на 18%, а обсяги реалізації тепла зменшилися на 4%. Крім того, зріс фонд оплати праці через підвищення прожиткового мінімуму на 10% і міжрозрядних коефіцієнтів на 30%, подорожчали ремонтні матеріали та виробничі послуги.

Скільки платитимуть бюджетники та бізнес

Для споживачів, на яких мораторій не поширюється, підприємство пропонує такі тарифи з ПДВ:

бюджетні установи — 5 354,12 грн/Гкал (зростання на 12%);

релігійні організації — 5 797,86 грн/Гкал (зростання на 17%);

інші споживачі (бізнес) — 6 458,10 грн/Гкал (зростання на 10%).

Як подати зауваження до проєкту тарифів

Жителі Одеси та представники організацій можуть надсилати пропозиції й зауваження до проєкту протягом семи календарних днів з моменту публікації розрахунків. Листи приймають за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балківська, 1Б, або на електронну пошту teplo@teplo.od.ua з приміткою «зауваження і пропозиції до тарифів».

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