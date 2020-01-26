Скандальний фільм "Текст", що вийшов на екрани в 2019 році, за відверті сцени в якому актрису Крістіну Асмус "заклювали" в мережі, став тріумфатором "Золотого орла"

Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, зазначивши, що "Текст" взяв найвищу нагороду - найкращий фільм року, краща чоловіча роль, кращий монтаж і краща чоловіча роль другого плану. При цьому Асмус, що пережила шквал критики через постільні кадри, залишили осторонь. Нагорода за кращу жіночу роль дісталася Вікторії Мірошниченко, яка зіграла в " Дилді".

"Позавчора відбулася головна російська кінопремія «Золотий орел-2020» 🌟, на якій фільм «Текст» став тріумфатором!!!! ✊🏻💥 Ми взяли найвищу нагороду - найкращий фільм року!!!!! 🏆 А також краща чоловіча роль, кращий монтаж і краща чоловіча роль другого плану!!!! 🔥 Кіно - це командний «вид спорту». Я вітаю всіх-всіх, хто працював над фільмом «Текст»!!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Команда фільму «Текст», ви неймовірні!!!!!!! 🔥 Привітання і нескінченна любов", - підписала кадри Асмус.

Незважаючи на те, що актрисі не дісталося жодної нагороди, шанувальники в черговий раз похвалили її за сміливість, висловивши надію, що скоро хейтери від неї відстануть.

"👍🏻залік Кріста!у тебе там була краща жіноча роль😉"

"Сподіваюся шквал критики не відіб'є бажання зніматися у відвертих сценах. Радуй нас і далі, наша Христина!"

"Гідно, заслужили‼️ ви в цій ролі найкраща! Бажаю крутих ролей, нагород"

"Заслужено! Сподіваюся від Вас відстали з тупим тролінгом щодо постільної сцени"

Раніше ми повідомляли, хвиля народного гніву з приводу оголених сцен з Асмус досягла свого апогею, коли в коментарях в мережі люди почали писати, щоб у співачки та її чоловіка, коміка Гаріка Харламова забрали 5-річну доньку, мовляв, чому дівчинку навчать такі батьки. До речі, Харламов підтримав дружину, висловивши думку, що кіно - це мистецтво, а, значить, і постільні сцени теж.

Нагадаємо, Асмус відчинила плащ і задерла ногу заради пікантне фото

Також Politeka повідомляла, що скандал з постільною сценою Асмус зайшов занадто далеко