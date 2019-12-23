Ціна на газ є критично важливою не тільки для споживачів



Таку думку у Politeka Online озвучив політолог Валентин Гладких.(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).



Коментуючи заяви Міністра енергетики Олексія Оржеля про те, що якщо Україна підпише газові угоди з "Газпромом", ціна на блакитне паливо для нас буде найменшою в історії, він відповів:



"Тепер залишилося дочекатися результату його прогнозу. Потрібно розуміти, що ціна на газ, навіть розуміючи всі політичні нюанси, є критично важливою для України. При чому вона важлива не тільки для побутових споживачів, вона критично важлива для української економіки",- зазначив політолог.



Крім того, він провів паралелі між газом і української хімічної промисловістю, яка безпосередньо впливає на сільське господарство.



"Якщо ціна буде знижена, то це буде справжній позитив і для економіки і для побутових споживачів", - уклав він.





Раніше ми повідомляли, що ппредставники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.



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