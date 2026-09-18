КП «Міськводоканал» попередило мешканців Сум про тимчасове припинення подачі води через аварійно-ремонтні роботи на одному з водозаборів сьогодні, 18 вересня.

Відключення води в Сумській області сьогодні, 18 вересня зачепить частину споживачів обласного центру — комунальники попередили про тимчасове припинення водопостачання через аварійні роботи.

Як повідомляє КП «Міськводоканал», для виконання аварійно-ремонтних робіт з 10:00 буде призупинено роботу одного з водозаборів. Через це частина будинків у місті тимчасово залишиться без водопостачання.

Що сталося та коли відновлять воду

Комунальники не уточнили точного часу відновлення подачі води, проте наголосили, що йдеться виключно про аварійно-ремонтні роботи, тобто вимушений захід для усунення пошкодження на мережі. Перелік будинків, які потрапляють у зону відключення, підприємство оприлюднило в офіційних каналах.

Що робити споживачам

Жителям, чиї домівки потраплять у графік відключення, радять завчасно зробити необхідний запас води для побутових потреб — приготування їжі та гігієнічних потреб.

Після відновлення водопостачання протягом перших хвилин з кранів може іти каламутна вода — це нормальний наслідок ремонтних робіт на мережах. Фахівці радять пропустити воду кілька хвилин до повного прояснення.

Куди звертатися за інформацією

Уточнити, чи потрапляє конкретна адреса під відключення, мешканці можуть за телефонами кол-центру КП «Міськводоканал» або в офіційних стрічках підприємства. Актуальні графіки відключень та час відновлення водопостачання комунальники обіцяють оновлювати в міру виконання робіт.

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