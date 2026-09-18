Подорожчання продуктів у Харківській області продовжується: за місяць бакалійні товари в супермаркетах знову додали в ціні. Найпомітніше зросли борошно та гречка, свідчать свіжі дані Мінфіну.

Ціни на бакалію в Харківській області знову пішли вгору — свіжі дані Мінфіну, оновлені 17 вересня, зафіксували зростання вартості борошна та гречки у великих мережах супермаркетів порівняно із серпнем.

Подорожчання продуктів у Харківській області найпомітніше в бакалійній групі. Середня ціна пшеничного борошна "Хуторок" в упаковці 1 кг зараз становить 36,72 грн, хоча ще в серпні цей самий кілограм коштував у середньому 35,88 грн. Тобто за місяць вартість зросла на 84 копійки.

Борошно: скільки коштує в різних мережах

У магазинах цінники на борошно помітно відрізняються. У Novus кілограм борошна продають по 34,93 грн, а в Megamarket — по 38,50 грн. Двокілограмова упаковка коштує в середньому 72,64 грн: у Novus — 71,28 грн, у Megamarket — 74,00 грн. Для порівняння, у серпні цей формат обходився в середньому у 70,96 грн.

Гречка подорожчала найбільше

Ще відчутніше зросла в ціні гречка. Середня вартість кілограма зараз становить 77,60 грн, тоді як у серпні була 74,63 грн — плюс майже 3 гривні за місяць.

Найдешевшу гречку фіксують у Metro — 69,50 грн за кілограм. В Auchan цінник тримається на позначці 69,90 грн, у Novus — 71,99 грн. Найдорожче крупу продають у Megamarket — 99,00 грн за кілограм, що суттєво вище за середній рівень.

Чому дорожчає бакалія

Зростання цін повторює загальноукраїнську тенденцію: виробники та рітейлери закладають у вартість подорожчання сировини, логістики та енергоносіїв. Дані Мінфіну свідчать, що борошно і крупи дорожчають хвилями, а вересневе підвищення стало продовженням серпневого тренда.

Як заощадити на бакалії

Різниця між найдешевшою та найдорожчою гречкою в різних мережах сягає майже 30 грн за кілограм, тож вибір магазину суттєво впливає на підсумковий чек. Покупцям радять стежити за акціями мереж, порівнювати цінники онлайн і купувати товари тривалого зберігання у більшій упаковці, яка зазвичай вигідніша за кілограм.

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