Грошова допомога для ВПО в Харківській області: Естонська рада у справах біженців відкрила реєстрацію на виплати для вразливих домогосподарств на ведення сільського господарства. Розповідаємо, хто може отримати гроші та які документи потрібні.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області продовжує надходити від міжнародних організацій — восени 2026 року представництво Естонської ради у справах біженців в Україні відкрило реєстрацію на нову програму підтримки вразливих домогосподарств.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, йдеться про одноразові виплати для тих, хто хоче вести сільське господарство і самостійно виробляти продукти харчування. Дія програми охоплює три українські області, серед яких і Харківська.

Хто може отримати грошову допомогу

Програма розрахована на домогосподарства, які постраждали через війну або виснажили заощадження. У Харківській області це райони, де триває відновлення після бойових дій: Ізюмський, Куп'янський, Харківський та Чугуївський.

Важливо мати хоча б одну з таких ознак уразливості:

особи з інвалідністю I-II групи або тяжкими чи хронічними хворобами;

самітні люди похилого віку від 60 років;

родина, де є безробітний віком 50-59 років;

троє і більше неповнолітніх дітей;

вагітні жінки та діти до двох років;

неповна родина з дітьми до 18 років;

родина, де всі люди віком 18-49 років без роботи;

ветеран війни, який завершив службу;

молоді родини до 24 років включно.

Скільки грошей можна отримати

Розмір виплати залежить від виду господарської діяльності. На виробництво продуктів рослинництва у відкритому грунті або теплиці дають 16 600 гривень. На розведення птиці, свиней, кролів чи нутрій — 12 780 гривень. А найбільше — 17 400 гривень — можна отримати на молочне виробництво, тобто розведення корів, кіз та овець.

Виплату надають одноразовим платежем за одним із обраних видів діяльності.

Як оформити виплату

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно заповнити спеціальну форму попередньої реєстрації та підготувати документи. Серед них: довідка переселенця для тих, хто перемістився понад пів року тому, медична довідка про поранення чи психологічну травму через бойові дії з підписом і печаткою лікаря, довідка про інвалідність внаслідок війни, акт про руйнування чи пошкодження майна, а також підтвердження факту проживання в населеному пункті зі списку територій, де проводяться або проводилися бойові дії.

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