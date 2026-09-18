Доплати для пенсіонерів у Черкаській області за понаднормовий страховий стаж нараховуються разом із пенсією: за кожний повний рік роботи понад норму виплата зростає на 1 відсоток.

Доплати для пенсіонерів у Черкаській області за понаднормовий стаж нараховуються тим, хто відпрацював більше за встановлену норму. У Пенсійному фонді України пояснили, як обчислюється ця надбавка і хто може на неї розраховувати.

Хто має право на доплату за стаж

Надбавку отримують пенсіонери, чий страховий стаж перевищує норму: для чоловіків це понад 35 років, для жінок — понад 30 років. Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, поріг нижчий: 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Як рахують доплату

За кожний повний рік стажу понад норму пенсія за віком збільшується на 1 відсоток її розміру. Проте є межа: надбавка не може бути більшою за 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком. Цей мінімум дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеному законом.

Окремо у фонді наголосили: наявний понаднормовий стаж не може бути обмежений — за кожен відпрацьований рік понад норму доплату рахують окремо.

Як оформити надбавку

Доплату за понаднормовий стаж нараховують автоматично разом із пенсією. Якщо гроші не прийшли, варто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання або подати заяву через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Уточнити інформацію можна в контакт-центрі фонду: 0 800 503 753 (безкоштовно), (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71, електронна пошта — info@pfu.gov.ua. Як повідомляє Пенсійний фонд України, доплати для пенсіонерів у Черкаській області розраховуються за тими самими правилами, що й по всій країні.

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