Під час відбору кадрів на посаду прем'єр-міністра України, Олексій Гончарук першим погодився, що буде технічним кандидатом

Про це Politeka On-line розповів політичний експерт Олексій Арестович (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Як кажуть злі язики, близькі до коридорів влади, що Гончарук відразу погодився на умови, що він буде технічним кандидатом, без свого політичного голосу, ваги і позиції. Решта не погоджувалися. Він хотіли проводити політичну позицію впливу. Реалізовувати певні діалоги, проекти і так далі», - зазначив він.

Більш того, Арестович також спрогнозував катастрофу, яка відбудеться в уряді.

«Але їх (інших кандидатів на пост прем'єра – ред.) не поставили, тому що в ОП, очевидно, думають, що знають краще за будь-якого кандидата в прем'єри, як треба керувати країною. А ось те, чого вони не знають, чому з ними не хочуть працювати прем'єри, або хочуть працювати прем'єри типу Юлії Володимирівни або Арсена Борисовича - це буде головним відкриттям катастрофи цього уряду, коли б вона не сталася», - уточнив він.

Список вимог, стверджує Арестович, такий великий, що відповідати йому можуть тільки такі, як нинішній прем'єр-міністр.

«Будь-яка людина з більш серйозною політичною позицією становить для них загрозу. Вона їх не влаштовує. А значить, навіть якщо і є кадрова лава, вона різко скорочується. І людей звідти відрізають за вимогою політичної лояльності», - підкреслив він.

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