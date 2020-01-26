Проект закону про українських ЗМІ, співавтором якого є міністр культури Володимир Бородянский, несе в собі лише одну мету, і вона стосується президента Володимира Зеленського

Про це в ефірі Politeka On-line розповів політичний радник Олександр Харебін (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Так звана четверта влада Зеленському не підконтрольна. Тому є два моменти: не розуміння його командою ролі медіа, не вміння з ними працювати. І друге - нездатність цих людей спілкуватися з людьми. Команда Зеленського пішла по шляху самому нераціонального і не правильним. Який викликає максимальну критику з боку ЗМІ. Закон регулює відносини з провайдерами послуг, і спроба зобов'язати президента обирати кандидатів у Нацтелерадіо за квотою», - зазначив він.

За словами Харебіна, зараз вісім людей займаються керівництвом телерадіопростору країни.

«Чотири людини обираються Верховною Радою. І туди люди подають заявки. Конкурси, комітет Ткаченко і так далі. Чотири людини призначаються президентом. І законодавці намагаються зробити так, щоб Зеленський вибирав їх на конкурсі. Для мене це спірна конфігурація», - підкреслив він.

Подібна практика з контролю за ЗМІ, стверджує Харебін, зараз є в Росії.

«Україна взяла найгірше з російського законодавства. У РФ є Роскомнадзор, який намагається контролювати і мінімізувати вплив опозиційних політиків у ЗМІ. Закон про дезінформації - це питання контролю», - уточнив він.

Нагадаємо, українцям підвищать зарплати в 2020 році: хто і скільки буде отримувати.

Як повідомляла Politeka, Холодницький отримав $10 тисяч зарплати і втік у відпустку: гучні подробиці.

Також Politeka писала, що корпоратив НБУ перетворився на шоу для дорослих, гаряче відео облетіло мережу: "Бенкет під час чуми".