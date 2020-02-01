Глава митної служби Максим Нефьодов зважився на службовий злочий, щоб приховати плачевну статистику

Таку думку в ефірі Politeka Online озвучив економічний експерт Юрій Атаманюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, у відомстві Максима Нефьодова 12 млрд невиконання плану, але керівник не намагається вирішити проблему.

"Що повинен робити керівник? Повинен вивчити ризики, поставити завдання, зміцнити кадрові питання. Якщо людина розуміти про що йде мова. Що робить Нефьодов? Він біжить до свого протеже Маркарової і просить: "Зробіть так, як ви зробили в листопаді і грудні, зменшіть мені план"... Фактично, зменшення плану - службовий злочин. Як і невиконання бюджету... Має бути порушена кримінальна справа по цьому факту і дана оцінка діяльності всім посадовим особам, які привели нашу економіку до невиконання бюджету", - зазначив Атаманюк.

Експерт також заявив, що глава митної служби Максим Нефьодов тримає українців за ідіотів. Він також навів у приклад випадок, коли топ-чиновник похвалився, що нібито в аеропорту митники знайшли валізу з контрабандними iPhone.

"Послухайте, це ж банальний договірняк і показуха. І рівень, коли 12 млрд нестача в місяць, коли системний обвал всіх платежів, коли така кадрова політика, він (Нефедов - ред.) впливає на пенсіонерів і людей з маленькою зарплатою, які не розуміють, що відбуваються на митниці... Вони піднімають це на рівень держави", - резюмував Атаманюк.

Раніше ми також розповідали про можливу відставку Максима Нефьодова. За словами економічного аналітика Юрія Атаманюка, також не виключена швидка відставка прем'єра Олексія Гончарука.

"За інсайдерською інформацією, сьогодні в Офісі президента активно йде дискусія з приводу звільнення Нефедова. Шукають юридичний момент, як це зробити, а також на кого це зробити. І ось там де на кого, виникає питання, адже немає лави запасних.

Хоча, в силу своїх комунікацій, на вскидку, є порядні і грамотні люди. Наприклад: Дмитро Олексієнко, він п'ять років голова громадської ради фіскальної служби. Зараз його одноголосно обрали головою громадської ради Мінфіну", - підкреслив експерт.

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