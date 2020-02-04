Конфлікт між народним депутатом Іллею Кивою і ветераном АТО в центрі Києва отримав несподіване продовження

Як в інтерв'ю Politeka On-line розповів ветеран війни на Донбасі Михайло Майман (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця), парламентарій почав погрожувати йому.

«Я мовчу. Він підходить до мене зі словами "Я ж тобі обіцяв, що тобі голову відріжу". І відразу завдає удар. От і все. Ззаду підбіг охоронець його. Спереду і ззаду - у нього кілька охоронців. У мене при сутичці з ним випав телефон з руки. Я його після конфлікту підняв і поїхав. Я взагалі трохи здивований від такого депутата, який у нас є. Зараз тема йде "продай собаку - заплати за газ», - зазначив він.

Майман також розповів, що прийшов до закладу разом зі своїм другом, щоб поговорити і випити кави. А Киву він знає ще з 2015 року, коли той був у зоні АТО.

«Я його знаю ще з 2015 року з зони АТО. Він там налагоджував контрабандний бізнес. У мене з ним на цьому грунті виник конфлікт - я прийшов на війну не для контрабанди, не для заробітку грошей. А він прийшов для заробітку грошей. Я з 2014 роки. Був у Иловайском котлі. Широкіно, Мар'їнці, Волновасі. Практично кожен день - бойові дії. З котла вийшов з пораненням, потрапив у госпіталь», - підкреслив ветеран.

Як відомо, конфлікт між депутатом від «Опозиційної платформи - За життя» є учасником бойових дій на Донбасі розгорівся в середу, 22 січня, близько 12:00 в київському ресторані «MOCCO». Трапилося потрапило на камеру відеоспостереження.

Судячи з кадрів, Кива почав провокувати одного з відвідувачів ресторану, а потім підійшов до нього і спробував вдарити головою, проте отримав від чоловіка удар по обличчю.

Як стало відомо, відвідувачем виявився ветеран АТО Михайло Майнман. Після конфлікту з нардепом на нього накинулися охоронці Киви, в той час як сам депутат спокійно продовжив обідати.

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