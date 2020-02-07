Уряд Олексія Гончарука продемонстрував свою некомпетентність у питанні пенсійних реформ

Як повідомляє Politeka, про прорахунки чиновників в інтерв'ю Politeka On-line розповів економічний експерт Юрій Атаманюк. Він прокоментував скандальні заяви радника прем'єр-міністра України Олексія Мушака, який кілька років тому запропонував скасувати пенсії в Україні, а також голови парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової, яка наполягає на підвищенні пенсійного віку в Україні.

Атаманюк порадив Мушаку поговорити з німецькими пенсіонерами, мінімальна пенсія яких становить 1,5 тисячі євро. Що ж стосується пенсійного віку, експерт визнав, що у розвинених європейських країнах люди самі хочуть виходити на пенсію пізніше так як не відчувають себе людьми похилого віку. Проте, він підкреслив, що в Україні більш складна ситуація.

«У нас люди не доживають до пенсії! Питання це має бути комплексним, як з продажем землі, трудовим законодавством. Та ж Третьякова щодо змін у Трудовий кодекс: треба міняти! Але вона говорить про те, що ці зміни протекціоністські для законодавця. Гончарук підхоплює її: «Так, це ми робимо для того, щоб залучити інвесторів»…Але знову таки, в тій же Європі, куди ми прагнемо, найбільша проблема і найзахищеніший – це працівник. Дуже складно звільнити, дуже складно перевести», - розповів Атаманюк.

Він розкритикував подібні рішення уряду, звернувши увагу на те, що їх авторитет сильно впав.

Раніше експерт також розповідав про те, що рукводитель Митної служби України Максим Нефьодов незабаром може покинути свій пост. Також, за його словами, не виключено швидка відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

"За інсайдерською інформацією, сьогодні в Офісі президента активно йде дискусія з приводу звільнення Нефьодова. Шукають юридичний момент, як це зробити, а також на кого це зробити. І ось там де на кого, виникає питання, адже немає лави запасних. Хоча, в силу своїх комунікацій, на вскидку, є порядні і грамотні люди. Наприклад: Дмитро Олексієнко, він п'ять років голова громадської ради фіскальної служби. Зараз його одноголосно обрали головою громадської ради Мінфіну", - зазначив Атаманюк.

Нагадаємо, Атаманюк назвав, хто може замінити Гончарука та Нефьодова.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк вивів Нефьодова на чисту воду з пропажею 12 млрд гривень.

Також Politeka писала, що Зеленський дорого заплатить за Гончарука, Атаманюк розкрив деталі.