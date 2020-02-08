Заява голови комітету парламенту з питань соціальної політики Галини Третьякової про підвищення пенсійного віку це безграмотний підхід
Про прорахунки чиновників в інтерв'ю Politeka Online розповів економічний експерт Юрій Атаманюк.
Раніше глава комітету парламенту з питань соціальної політики Галина Третьякова розповіла, що підвищення пенсійного віку в Україні неминуче.
За словами Атаманюка, такі слова голови комітету це безграмотний підхід.
"Коли ми чуємо зараз, що плануються перестановки в уряді і один з кандидатів Третьякова буде як в байці Крилова. Ви хлопці, як не сідайте, гра точно не вийде, тому що ніхто з них не є фахівцем.", - зазначив він.
Не обійшов стороною експерт і скандальну заяву радника прем'єр-міністра України Олексія Мушака, який кілька років тому запропонував скасувати пенсії в Україні.
У приклад він навів Німеччину, і порадив Мушаку поговорити з німецькими пенсіонерами, мінімальна пенсія яких становить 1,5 тисячі євро.
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"Нехай в Бундестаг поїде і розповість, що вони неправильно щось роблять зі своїми пенсіонерами. Нехай австрійським пенсіонерам розповість те ж саме.", - заявив експерт.
Нагадаємо, за словами голови парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової, в України є два шляхи: виходити на пенсію раніше, але отримувати виплати у їх сьогоднішньому розмірі, або отримувати великі пенсії, але при цьому підвищити пенсійний вік.
Нагадаємо, за словами голови парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової, в України є два шляхи: виходити на пенсію раніше, але отримувати виплати у їх сьогоднішньому розмірі, або отримувати великі пенсії, але при цьому підвищити пенсійний вік.
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