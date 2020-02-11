Андрій Пальчевський назвав звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента України серйозною подією для української політики

Як повідомляє Politeka, своїми думками з приводу перестановок в Офісі президента український журналіст поділився в інтерв'ю Politeka on-line (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він вважає, що Володимир Зеленський зняв Богдана з посади, щоб утриматися при владі.

«Зеленський зробив подібного роду «подарунок» у спробі завоювати любов України вдруге. У нього НЕ вийде, це вже абсолютно ясно. Але таким рухом він може хоча б утриматися у влади», - вважає Пальчевський.

Він пояснив, що Богдан просто «з'їв» значну частину політичного рейтингу Зеленського, практично загнавши його під плінтус. За словами Пальчевського, Зеленський зрозумів, що Богдан зосередив у своїх руках «необмежену владу», а його оточення зробило висновок, що такий чоловік не повинен знаходитися поряд з президентом. Саме цим обумовлене звільнення голови ОП.

При цьому Пальчевський вважає, що свого часу призначення Богдана на цю посаду було великою помилкою.

«Це була чи не фатальна помилка Володимира Зеленського…Зеленський просто розгрібає уламки своєї популярності. І якщо Єрмак буде людиною тихою, у нас є шанс», - вважає Пальчевський.

Журналіст також зазначив, що зараз новому голові ОП Андрію Єрмаку буде дуже важко, тому що всі призначення Зеленського до цього були не найвдалішими.

Нагадаємо, 11 лютого на сайті президента України Володимира Зеленського з'явився Указ про призначення нового керівника Офісу президента. Згідно з указом №48/2020 головою Офісу стає Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу голови держави Андрія Богдана і призначив на цю посаду Андрія Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника президента.

Зазначимо, що про звільнення Богдана ряд ЗМІ повідомили ще 10 лютого. При цьому в Офісі Президента ігнорували запити журналістів на цю тему. Нагадаємо, що Андрій Богдан став головою ОП відразу ж після обрання Зеленського президентом. Він був однією з найбільш суперечливих фігур в команді президента.

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