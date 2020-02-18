Дата 18 лютого для прориву російсько-окупаційними військами "Л/ДНР" була вибрана не випадково



Таку думку в інтерв'ю Politeka online висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).



За його словами, такими діями терористи підтвердили крах планів РФ на Донбасі.



"З вуст Володимира Зеленського прозвучала заява, що Україна ніколи не сяде за стіл переговорів з луганськими та донецькими. Це фактично ставить хрест на планах Москви перевести цей конфлікт у внутрішню війну. Зеленський наполягає на тому, що російська сторона є учасником конфлікту і домовлятися про закінчення цієї війни він має намір домовлятися з Володимиром Путіним.", - вважає експерт.

Він підкреслив, що це не влаштовує російську сторону тому і сталася подібна провокація.

"Не випадково вибрана дата - Дебальцевська операція. Нагадати Україні про тяжкі наслідки тієї операції. І що після Дебальцевого були підписані ганебні для України Мінські угоди. Це зайвий раз російська сторона нагадує про їх безальтернативності", - уклав він.



Нагадаємо, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі.

Підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ВСУ відразу біля кількох населених пунктів.

В результаті бойового зіткнення сили ООС понесли втрати серед особового складу - 1 захисник загинув, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ВСУ з артилерії.

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