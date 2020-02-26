Можливе призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра говорить про те, що на Зеленського намагаються вплинути

Як повідомляє Politeka, про це в інтерв'ю Politeka-online розповів кандидат політичних наук Дмитро Співак (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«А першим віце-прем'єром знаєте хто? Хорошковський. А міністром, який курирує силовий блок - Арсен Борисович. Уявляєте собі цей тріумвірат? Прем'єр Тігіпко і так далі. Одна з великих проблем українського народу - абсолютно погана пам'ять. Політична амнезія. Вважаю, що наступним, після Тігіпко, прем'єром має стати Яценюк, далі - Єхануров, потім - Кінах. Ну і Бройсман десь посередині», - зазначив він.

Співак стверджує, що в самих тільки прізвища цих трьох політиків закладений «неминучий конфлікт».

Тріумвірат - Тігіпко, Хорошковський і Аваков. Переконаний, що тільки в трьох прізвищах, а також розподіл функціоналу закладений неминучий конфлікт. Три Ведмеді в одному барлозі ужитися не можуть. А вони саме такими і є: політично і фінансово-економічний. Я собі не уявляю, як при прем'єрі Тігіпко може бути перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський. Що буде курирувати - всю фінансово-економічну частину. А навіщо тоді прем'єр потрібен?» - підкреслив він.

На думку експерта, «хто намагається в голові у Зеленського скласти такий собі кубик-рубик. І довести до розуму президента, що саме така конструкція влади буде найефективнішою».

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